Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Де ла Хойя: бой Пола и Тайсона был постановочным. Кто будет следующим для Джейка? Байден?

Де ла Хойя: бой Пола и Тайсона был постановочным. Кто будет следующим для Джейка? Байден?
Комментарии

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя считает бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном постановочным. Поединок завершился победой Джейка единогласным решением судей.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Все говорят, что этот бой был постановочным. Я верю, что он был срежиссирован, что Тайсона определённо сдерживали. Послушайте, я боец и это вижу. Поединок был санкционирован как профессиональный. Так что Джейк Пол заплатил, чтобы записать победу в свой рекорд. Зачем? Ради собственного удовольствия?

Я постоянно говорю: если ты хочешь быть настоящим бойцом, как ты заявляешь, то что ты делаешь? И кто следующий? Джо Байден? Тебе нужно драться с настоящими бойцами», — приводит слова де ла Хойи портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Из грязи в князи. Бой с Джейком Полом теперь нужен всем
Из грязи в князи. Бой с Джейком Полом теперь нужен всем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android