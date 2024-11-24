Де ла Хойя: бой Пола и Тайсона был постановочным. Кто будет следующим для Джейка? Байден?

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя считает бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном постановочным. Поединок завершился победой Джейка единогласным решением судей.

«Все говорят, что этот бой был постановочным. Я верю, что он был срежиссирован, что Тайсона определённо сдерживали. Послушайте, я боец и это вижу. Поединок был санкционирован как профессиональный. Так что Джейк Пол заплатил, чтобы записать победу в свой рекорд. Зачем? Ради собственного удовольствия?

Я постоянно говорю: если ты хочешь быть настоящим бойцом, как ты заявляешь, то что ты делаешь? И кто следующий? Джо Байден? Тебе нужно драться с настоящими бойцами», — приводит слова де ла Хойи портал MMAJunkie.