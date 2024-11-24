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Магомед Анкалаев: да, Али Абдель-Азиз пишет за меня в социальных сетях

Магомед Анкалаев: да, Али Абдель-Азиз пишет за меня в социальных сетях
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Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), Магомед Анкалаев подтвердил, что сообщения в социальных сетях пишет за него его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Да, Али пишет в социальных сетях. Но без моего ведома он не пишет ничего. Чтобы получить бой, чтобы не избегали, приходится говорить. Я в курсе всего, что происходит. [Для продвижения] Нужен английский, а я не говорю на нём, поэтому пишет Али», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции на чемпионате мира по ММА.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Анкалаев победил сербско-австрийского бойца UFC Александара Ракича единогласным решением судей.

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