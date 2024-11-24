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Йоэль Ромеро нокаутировал соперника в первом раунде на турнире промоушена Майка Перри

Йоэль Ромеро нокаутировал соперника в первом раунде на турнире промоушена Майка Перри
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг) и титул Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) кубинец Йоэль Ромеро нокаутировал участника шоу Power Slap Дуэйна Креспо в первом раунде на турнире Dirty Boxing Championship, который принадлежит бойцу BKFC американцу Майку Перри.

Бой проходил по правилам бокса. Отметим, что правила допускают нанесение ударов в клинче и удары локтями. Бойцы дерутся в пятиунцевых перчатках. Раунды длятся по три минуты.

Напомним, в последнем поединке по правилам смешанных единоборств, который состоялся в феврале текущего года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL vs Bellator, Ромеро победил единогласным решением судей бразильца Тиаго Сантоса.

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