Дана Уайт: можно лишь молиться, чтобы быть хотя бы на четверть таким же крутым, как Трамп

55-летний президент UFC Дана Уайт комплиментарно высказался в адрес бывшего президента США, а также предпринимателя Дональда Трампа.

«Дональд Трамп — круче всех. Можно только молиться, чтобы быть хотя бы на четверть таким человеком, как Трамп. Особенно когда парень пытался семь раз стрелять ему в голову из мощной винтовки с чёртовым прицелом», — приводит слова Уайта портал The Independent.

Напомним, Уайт и Трамп знакомы много лет. Уайт неоднократно заявлял о своей дружбе с Трампом, описывая его как «хорошего парня» и «честного человека». Они появлялись вместе на публике в разных контекстах задолго до того, как Трамп стал президентом.