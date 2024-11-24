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Дана Уайт: можно лишь молиться, чтобы быть хотя бы на четверть таким же крутым, как Трамп

Дана Уайт: можно лишь молиться, чтобы быть хотя бы на четверть таким же крутым, как Трамп
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55-летний президент UFC Дана Уайт комплиментарно высказался в адрес бывшего президента США, а также предпринимателя Дональда Трампа.

«Дональд Трамп — круче всех. Можно только молиться, чтобы быть хотя бы на четверть таким человеком, как Трамп. Особенно когда парень пытался семь раз стрелять ему в голову из мощной винтовки с чёртовым прицелом», — приводит слова Уайта портал The Independent.

Напомним, Уайт и Трамп знакомы много лет. Уайт неоднократно заявлял о своей дружбе с Трампом, описывая его как «хорошего парня» и «честного человека». Они появлялись вместе на публике в разных контекстах задолго до того, как Трамп стал президентом.

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