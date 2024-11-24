Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ти Джей Диллашоу объяснил, что надо сделать Аспиналлу, чтобы победить Джона Джонса

Ти Джей Диллашоу объяснил, что надо сделать Аспиналлу, чтобы победить Джона Джонса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал, что необходимо сделать англичанину Тому Аспианллу, чтобы победить чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.

«Есть несколько вещей, которые делают Джона Джонса таким великим. Во-первых, это его ум. Он отлично видит вещи, отлично составляет геймплан. Этот парень мог бы заниматься другими видами спорта. Джон всегда находится на комфортной для него дистанции. Думаю, что единственный способ победить его — это стать безрассудным и просто идти на него вперёд, как Доминик Рейес.

То есть вы не сможете перебить его своей техникой. У него великолепное зрение, а также есть атлетизм. Вдобавок ко всему, у Джона — один из самых больших размахов рук в единоборствах.

Думаю, что у Аспиналла наилучшие шансы, чтобы побить Джонса. Но я по-прежнему считаю, что Джон победит его. Однако Том очень быстро сокращает дистанцию, у него есть неплохая пружинистая походка. Он достаточно опасен. Но опять же — чтобы победить Джона, нужно переть на него и выкладываться на полную», — приводит слова Диллашоу портал Middle Easy.

Материалы по теме
Джонс — величайший! Но с молодыми «хищниками» ему не справиться
Джонс — величайший! Но с молодыми «хищниками» ему не справиться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android