Ти Джей Диллашоу объяснил, что надо сделать Аспиналлу, чтобы победить Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал, что необходимо сделать англичанину Тому Аспианллу, чтобы победить чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.

«Есть несколько вещей, которые делают Джона Джонса таким великим. Во-первых, это его ум. Он отлично видит вещи, отлично составляет геймплан. Этот парень мог бы заниматься другими видами спорта. Джон всегда находится на комфортной для него дистанции. Думаю, что единственный способ победить его — это стать безрассудным и просто идти на него вперёд, как Доминик Рейес.

То есть вы не сможете перебить его своей техникой. У него великолепное зрение, а также есть атлетизм. Вдобавок ко всему, у Джона — один из самых больших размахов рук в единоборствах.

Думаю, что у Аспиналла наилучшие шансы, чтобы побить Джонса. Но я по-прежнему считаю, что Джон победит его. Однако Том очень быстро сокращает дистанцию, у него есть неплохая пружинистая походка. Он достаточно опасен. Но опять же — чтобы победить Джона, нужно переть на него и выкладываться на полную», — приводит слова Диллашоу портал Middle Easy.