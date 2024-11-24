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Тайсон Фьюри: пояса снова будут моими! Не могу дождаться боя с Усиком

Тайсон Фьюри: пояса снова будут моими! Не могу дождаться боя с Усиком
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Осталось четыре недели до самого крупного боя года. Самого крупного боя в боксе. Я и Усик. И я буду в отличной форме. Жду не дождусь. 21 декабря пояса снова станут моими!» — приводит слова Фьюри портал Boxing Social.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Усиком состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей.

Реванш Александра и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.

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