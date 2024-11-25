Джамал Хилл: хочу нокаутировать Анкалаева. Магомед — придурок и чертовски жалкий

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл жёстко высказался в адрес топового российского бойца UFC Магомеда Анкалаева.

«Я хочу нокаутировать Магомеда просто потому, что для меня он — придурок. Анкалаев ведёт себя как придурок и реагирует как придурок. Поэтому я вообще с ним не общаюсь, к чёрту его. Даже не разговариваю с этим чудаком, а он лезет ко мне, пытаясь подколоть, поскольку Магомед — чертовски жалкий. Он хочет воспользоваться моей популярностью, и это так банально. Ещё несколько человек этим занимаются, но он — самый противный из всех. Хочешь настоящей вражды? Я могу устроить это, к чёрту тебя», — приводит слова Хилла портал Bloody Elbow.