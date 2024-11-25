Умар Нурмагомедов опубликовал пост с грузинской пословицей на фоне конфликта с Двалишвили

Непобеждённый российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов выложил пост в соцсетях, в котором косвенно обратился к действующему чемпиону UFC Мерабу Двалишвили. До этого у бойцов была словесная перепалка под постом грузина, где он вызвал на реванш экс-чемпиона UFC Петра Яна.

«Трус всегда найдёт оправдание своему отступлению». — Грузинская пословица», — написал Нурмагомедов в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) состоялся поединок между Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Российский боец победил единогласным решением судей.