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«Не уважают мою страну и мой народ». Двалишвили ответил на пост Умара Нурмагомедова

«Не уважают мою страну и мой народ». Двалишвили ответил на пост Умара Нурмагомедова
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Действующий чемпион UFC Мераб Двалишвили ответил на пост непобеждённого российского бойца легчайшего дивизиона UFC Умара Нурмагомедова в соцсетях. Напомним, дагестанец выложил грузинскую пословицу, в которой сказано, что трус всегда найдёт оправдание своему отступлению.

«Вот почему я давно потерял уважение к Умару и Али (менеджер Умара — Али Абдель-Азиз. — Прим. «Чемпионата»). Они играют в грязные игры и пишут глупости, не уважая мою страну и мой народ. Сохраняй ту же энергию, когда я увижу тебя лично — посмотрим, что будет», — написал Двалишвили в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Двалишвили ранее выложил пост, в котором вызвал на реванш экс-чемпиона UFC Петра Яна.

Также ранее стало известно, что Умар Нурмагомедов сообщил, что боя с грузином до Рамадана не будет.

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