Сборная России заняла первое командное место на чемпионате мира по ММА

Сборная России по ММА заняла первое командное место на чемпионате мира, прошедшем в Ханты-Мансийске. Второй стала сборная Таджикистана, замкнула тройку сильнейших команда Беларуси.

Победители чемпионата мира по MMA — 2024:

Мужчины:

до 52,2 кг — Фарход Рахмоналиев (Россия);

до 56,7 кг — Абдул-Малик Сириев (Россия);

до 61,2 кг — Сахил-Кокхмаз-Оглы Сакиров (Азербайджан);

до 65,8 кг — Юсуф Халухоев (Россия);

до 70,3 кг — Илья Фомочкин (Россия);

до 77,1 кг — Хамиди Амирмагомедов (Россия);

до 83,9 кг — Мурад Абдулатипов (Россия);

до 93 кг — Магомед Гасанов (Россия);

до 120,2 кг — Гамзат Сиражудинов (Россия);

свыше 120,2 кг — Аслан Хазботов (Россия).

Женщины:

до 47,6 кг — Галина Мальцева (Россия);

до 52,2 кг — Моника Петровская (Россия);

до 56,7 кг — София-Рейна Гарза-Кастро (Мексика);

до 61,2 кг — Полина Балдина (Россия);

до 65,8 кг — Ангелина (Стрекалина Россия);

до 70,3 кг — Татьяна Девятова (Россия).