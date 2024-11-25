Сборная России заняла первое командное место на чемпионате мира по ММА

Сборная России по ММА заняла первое командное место на чемпионате мира, прошедшем в Ханты-Мансийске. Второй стала сборная Таджикистана, замкнула тройку сильнейших команда Беларуси.
Победители чемпионата мира по MMA — 2024:
Мужчины:
до 52,2 кг — Фарход Рахмоналиев (Россия);
до 56,7 кг — Абдул-Малик Сириев (Россия);
до 61,2 кг — Сахил-Кокхмаз-Оглы Сакиров (Азербайджан);
до 65,8 кг — Юсуф Халухоев (Россия);
до 70,3 кг — Илья Фомочкин (Россия);
до 77,1 кг — Хамиди Амирмагомедов (Россия);
до 83,9 кг — Мурад Абдулатипов (Россия);
до 93 кг — Магомед Гасанов (Россия);
до 120,2 кг — Гамзат Сиражудинов (Россия);
свыше 120,2 кг — Аслан Хазботов (Россия).
Женщины:
до 47,6 кг — Галина Мальцева (Россия);
до 52,2 кг — Моника Петровская (Россия);
до 56,7 кг — София-Рейна Гарза-Кастро (Мексика);
до 61,2 кг — Полина Балдина (Россия);
до 65,8 кг — Ангелина (Стрекалина Россия);
до 70,3 кг — Татьяна Девятова (Россия).