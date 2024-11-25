Камил Гаджиев оценил победу Петра Яна над Фигейреду

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Петра Яна над бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Петя уверенно выиграл у Фигейреду, просто красавец. Поймал себя на мысли, что угадываю с прогнозами, я посчитал, что выиграет решение судей, так и случилось.

Контролировал бой с начала и до конца. Крутая победа над Фигейреду. Что дальше для Пети? Вариантов масса – Мераб Двалишвили, Умар Нурмагомедов… В общем, сюжеты есть. С возращением, Петя. Впереди ещё пять боёв. Уверен, Петя пошумит. Теперь он один из претендентов на пояс», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.