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Камил Гаджиев оценил победу Петра Яна над Фигейреду

Камил Гаджиев оценил победу Петра Яна над Фигейреду
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Петра Яна над бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Петя уверенно выиграл у Фигейреду, просто красавец. Поймал себя на мысли, что угадываю с прогнозами, я посчитал, что выиграет решение судей, так и случилось.

Контролировал бой с начала и до конца. Крутая победа над Фигейреду. Что дальше для Пети? Вариантов масса – Мераб Двалишвили, Умар Нурмагомедов… В общем, сюжеты есть. С возращением, Петя. Впереди ещё пять боёв. Уверен, Петя пошумит. Теперь он один из претендентов на пояс», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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