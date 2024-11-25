Умар Нурмагомедов ответил на слова Двалишвили о его неуважении к Грузии

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов ответил на заявление действующего чемпиона дивизиона грузина Мераба Двалишвили.

Напомним, ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова в «неуважении к его стране и его народу».

«Не втягивай свою страну и народ в личный конфликт со мной. Когда встретишь меня, не отворачивайся», — написал Нурмагомедов в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Двалишвили заявил, что считает первым претендентом на титул россиянина Петра Яна, на минувшем турнире UFC Fight Night 248 победившего бразильца Дейвисона Фигейреду.

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