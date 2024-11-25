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Джон Джонс начал переговоры с UFC о следующем бое

Джон Джонс начал переговоры с UFC о следующем бое
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс сообщил, что приступил к переговорам с организацией о следующем поединке.

«Прямо сейчас UFC и я ведём переговоры. Посмотрим, что произойдёт. Я вернулся в зал, я тренируюсь, чувствую себя великолепно. Команда за моей спиной поддерживает меня. Мы будем готовы к любой возможности», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, Джонс победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича, проведя первую защиту титула.

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