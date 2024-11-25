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Промоутер Джошуа заявил, что британец может завершить карьеру в 2025 году

Промоутер Джошуа заявил, что британец может завершить карьеру в 2025 году
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, не исключил, что его боксёр завершит карьеру уже в 2025 году.

«Это, может, последний год Джошуа в спорте», — приводит слова Хирна издание Manchester Evening News.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), Джошуа проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Поражение стало для британца четвёртым в карьере. Ранее он досрочно проиграл американцу Энди Руису-младшему, а также дважды уступил по очкам украинцу Александру Усику.

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