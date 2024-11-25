Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс оценил шансы на продолжение карьеры в UFC

Джон Джонс оценил шансы на продолжение карьеры в UFC
Комментарии

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс оценил шансы на продолжение карьеры в престижнейшей организации мира.

«Да, я буду соревноваться в 2025 году. Это более чем вероятно», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, Джонс победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича, проведя первую защиту титула.

Ранее в интервью Джонс сообщил, что начал переговоры о следующем поединке с руководством UFC.

Материалы по теме
Джон Джонс начал переговоры с UFC о следующем бое

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории бойцовского промоушена UFC?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android