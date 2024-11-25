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В команде Шары Буллета ответили на вызов Долидзе

В команде Шары Буллета ответили на вызов Долидзе
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Гор Азизян, тренер непобеждённого российского средневеса Шарабутдина Магомедова, высказался о желании грузина Романа Долидзе сразиться с его подопечным.

«Вызовом Романа Долидзе очень удивлён. Мне его Богдан Гуськов очень хвалил. Они с ним тренировались вместе в Лас-Вегасе. Но, я думаю, у него есть гораздо более принципиальные бои, чем вызов Шарабутдину, у которого бой уже есть, по рукам дали», — сказал Азизян в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

В своём последнем бою на UFC 308 Магомедов нокаутировал армянина Армена Петросяна. Долидзе в октябре на UFC 307 победил техническим нокаутом американца Кевина Холланда.

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