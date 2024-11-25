Алекс Перейра показал золотой браслет в виде пояса UFC

Чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра опубликовал в социальных сетях фото своего ювелирного украшения – браслета, выполненного в виде титула престижнейшей организации мира.

Фото: из личного архива Алекса Перейры

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2021-го выступает в UFC.

В ноябре 2022 года Перейра сразился за титул в среднем весе (до 84 кг) и нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью. Реванш состоялся в апреле 2023-го и завершился досрочной победой Адесаньи.

В ноябре 2023 года Перейра стал чемпионом UFC в двух весовых категориях, завоевав титул в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), после чего провёл три защиты.