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Алекс Перейра показал золотой браслет в виде пояса UFC

Алекс Перейра показал золотой браслет в виде пояса UFC
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Чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра опубликовал в социальных сетях фото своего ювелирного украшения – браслета, выполненного в виде титула престижнейшей организации мира.

Фото: из личного архива Алекса Перейры

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2021-го выступает в UFC.

В ноябре 2022 года Перейра сразился за титул в среднем весе (до 84 кг) и нокаутировал новозеландца Исраэля Адесанью. Реванш состоялся в апреле 2023-го и завершился досрочной победой Адесаньи.

В ноябре 2023 года Перейра стал чемпионом UFC в двух весовых категориях, завоевав титул в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), после чего провёл три защиты.

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