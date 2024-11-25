Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс дал прогноз на бой Прохазка — Хилл

Джон Джонс дал прогноз на бой Прохазка — Хилл
Комментарии

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о поединке полутяжеловесов Иржи Прохазки и Джамала Хилла, запланированном на турнир UFC 311 в январе.

«Я считаю, что Джамал Хилл победит. У Иржи необычный стиль в стойке, но Джамал более обученный и точный ударник. Я большой поклонник классической техники, а у Джамала сильный классический кикбоксёрский стиль», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле на UFC 300, Хилл проиграл нокаутом в первом раунде действующему чемпиону бразильцу Алексу Перейре. Прохазка на UFC 303 в июне также уступил досрочно Перейре.

Материалы по теме
Официально
Иржи Прохазка и Джамал Хилл проведут бой на UFC 311
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android