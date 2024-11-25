Джон Джонс дал прогноз на бой Прохазка — Хилл

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о поединке полутяжеловесов Иржи Прохазки и Джамала Хилла, запланированном на турнир UFC 311 в январе.

«Я считаю, что Джамал Хилл победит. У Иржи необычный стиль в стойке, но Джамал более обученный и точный ударник. Я большой поклонник классической техники, а у Джамала сильный классический кикбоксёрский стиль», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле на UFC 300, Хилл проиграл нокаутом в первом раунде действующему чемпиону бразильцу Алексу Перейре. Прохазка на UFC 303 в июне также уступил досрочно Перейре.