Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Беллью сказал, как закончится реванш Усика и Фьюри

Тони Беллью сказал, как закончится реванш Усика и Фьюри
Комментарии

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Считаю ли я, что у Фьюри нет шансов? Совершенно точно нет. Считаю ли я, что он победит? Нет. Я снова отдам предпочтение Усику. Думаю, что будет очень близкий бой и Усик победит по очкам», — приводит слова Беллью издание Daily Express.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Видео
«Жадное пузо, не бойся, я не оставлю тебя». Усик обратился к Фьюри за месяц до реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android