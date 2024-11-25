Тони Беллью сказал, как закончится реванш Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Считаю ли я, что у Фьюри нет шансов? Совершенно точно нет. Считаю ли я, что он победит? Нет. Я снова отдам предпочтение Усику. Думаю, что будет очень близкий бой и Усик победит по очкам», — приводит слова Беллью издание Daily Express.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.