«Спарринг-партнёр сломал лодыжку». Британский боксёр рассказал об ударе Дюбуа

Британский средневес Энтони Фаулер, выступавший в национальной сборной с действующим чемпионом IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа, рассказал о его ударной мощи.

«Я помню, он ударил Фрейзера Кларка так сильно, что тот сломал лодыжку. Он упал и сломал лодыжку. И после этого ходил с гипсом. У Дюбуа всегда была природная сила», — приводит слова издание talkSPORT.

В своём последнем бою Дюбуа в сентябре в Лондоне (Великобритания) нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа, проведя первую защиту титула.

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