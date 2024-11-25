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Павел Сосулин сразится за титул WBA Asia 4 декабря в Санкт-Петербурге

Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA, чемпион России-2022, участник чемпионата мира — 2023 Павел Сосулин (8-0, 3 KO) выступит на турнире, который состоится 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Россиянин сразится за титул WBA Asia в среднем весе (до 72,6 кг) с Джоном Серунджоги (14-2, 6 КО) из Уганды.

В соглавном событии шоу третий бой на профессиональном ринге проведёт победитель Юношеских Олимпийских игр — 2018, чемпион Игр БРИКС — 2024, чемпион России — 2024 Илья Попов (2-0), которому в восьмираундовом поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) будет противостоять соотечественник Дмитрий Хасиев (12-7-2, 6 КО).

Чемпион России — 2018 Алексей Мазур (10-1, 5 КО) в шестираундовом бою в лёгком весе встретится с Симоном Нгомой (8-1, 4 КО) из Замбии.

На профессиональном ринге дебютирует чемпион Европы — 2024, трёхкратный чемпион России Эдуард Саввин, который выйдет на ринг против Александра Егорова (20-10-1, 10 КО). Этот поединок в полулёгком весе (до 57,2 кг) будет состоять из шести раундов.

Также 4 декабря титул WBA Asia в легчайшем весе (до 53,5 кг) будет выставлен на восьмираундовый бой между финалисткой чемпионата Европы — 2019, четырёхкратной чемпионкой России Кариной Тазабековой (3-0) и Кудакваше Чивадайр (6-3-1, 4 КО) из Зимбабве.

Серебряный пояс чемпиона России в среднем весе будет разыгран в 10-раундовом бою между Шахобоссом Шукуровым (5-1, 2 КО) и Вадимом Лубсановым (10-4, 2 КО).