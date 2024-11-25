«Это будет рождественский подарок для него». Фьюри сказал, как не станет драться с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем реванше с украинцем Александром Усиком.

«Что я буду делать? Примерно то же, что и делал. Хороший бокс. Необычно, что с такими размерами и весом я могу так боксировать и двигаться. Зачем мне отказываться от своей игры? Я не буду этого делать.

Люди говорят: «Ты должен пойти на Усика». Если это так легко, почему Джошуа не сделал этого? Он большой и сильный, но дрался за блоком. Почему Дюбуа этого не сделал? Он дрался за блоком. Если я буду драться с ним так, для него это будет как рождественский подарок», — сказал Фьюри в эфире TNT Sports.