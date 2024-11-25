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Джамал Хилл ответил, кого видит фаворитом в возможном бою Алекс Перейра — Магомед Анкалаев

Джамал Хилл ответил, кого видит фаворитом в возможном бою Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл ответил, кого видит фаворитом в возможном бою между действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой и топовым бойцом UFC россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Алекс привык идти вперёд и прессинговать. Он оставляет себя открытым для контратак. Анкалаев отвечает комбинациями, так что у него будут возможности для точных попаданий. Плюс Магомед — левша, так что это ещё один фактор головоломки, который ему [Перейре] придётся разгадать. Я даю Анкалаеву большие шансы на победу, просто из-за его стиля боя он затягивает поединки», — приводит слова Хилла портал Bloody Elbow.

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