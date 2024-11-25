Конор Макгрегор предстанет перед судом по старому иску своего бывшего друга в 2025 году

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор вновь предстанет перед судом по старому иску своего бывшего друга, а также экс-бойца UFC россиянина Артёма Лобова. Об этом сообщает портал Irish Mirror.

Два года назад Лобов подал судебный иск, в котором требовал, чтобы Макгрегор выплатил ему процент с продаж Конором бренда виски Proper No. Twelve. Ирландец реализовал его за $ 600 млн. Артём утверждает, что является автором идеи марки

Дата рассмотрения коммерческого спора между Макгрегором и Лобовым должна быть назначена на январь 2025 года.

Несколько дней назад Макгрегор был признан виновным по делу о сексуальном насилии в отношении своей знакомой Никиты Ни Лаймхин. Экс-чемпион UFC не признал вину и заявил, что подаст апелляцию.