Юрист оценил, сколько миллионов может потерять Макгрегор, если проиграет Лобову в суде

Ирландский юрист, пожелавший остаться анонимным, сообщил, сколько примерно миллионов евро может потерять бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор, если проиграет судебный процесс своему бывшему другу и экс-бойцу UFC Артёму Лобову.

«Конору это дело ни к чему, особенно после проигранного дела о сексуальном насилии. Судебное разбирательство с Никитой Ни Лаймхин стоило ему репутации и $ 250 тыс. Это дело будет рассматриваться не присяжными, но может обойтись ему примерно в € 8 млн, если он проиграет», — приводит слова юриста портал Irish Mirror.

Два года назад Лобов подал судебный иск, в котором требовал, чтобы Макгрегор выплатил ему процент с продаж Конором бренда виски Proper No. Twelve. Ирландец реализовал его за $ 600 млн. Артём утверждает, что является автором идеи марки.