Дана Уайт назвал самый громкий апсет в истории UFC. Это не победа Диаза над Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой апсет в истории UFC считает самым громким.

«Если можно выбрать что-то одно, то это, наверное, была бы победа Джулианны Пеньи над Амандой Нуньес», — приводит слова Уайта портал The Sports Rush.

Напомним, первый поединок между Пеньей и Нуньес стал соглавным событием турнира UFC 269, который состоялся в декабре 2021 года. На кону стоял титул чемпионки в женском легчайшем весе. Джулианна одержала сенсационную победу удушающим приёмом во втором раунде.

Перед этим боем Аманда шла на серии из 12 побед и считалась самой доминирующей чемпионкой в истории лиги.