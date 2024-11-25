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Дана Уайт назвал самый громкий апсет в истории UFC. Это не победа Диаза над Макгрегором

Дана Уайт назвал самый громкий апсет в истории UFC. Это не победа Диаза над Макгрегором
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой апсет в истории UFC считает самым громким.

«Если можно выбрать что-то одно, то это, наверное, была бы победа Джулианны Пеньи над Амандой Нуньес», — приводит слова Уайта портал The Sports Rush.

Напомним, первый поединок между Пеньей и Нуньес стал соглавным событием турнира UFC 269, который состоялся в декабре 2021 года. На кону стоял титул чемпионки в женском легчайшем весе. Джулианна одержала сенсационную победу удушающим приёмом во втором раунде.

Перед этим боем Аманда шла на серии из 12 побед и считалась самой доминирующей чемпионкой в истории лиги.

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