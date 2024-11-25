UFC включила в список лучших боксёров лиги двух российских бойцов

На официальном YouTube-канале UFC несколько дней назад вышел ролик под названием «Лучшие боксёры UFC», в который были также включены два российских бойца — бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян и экс-претендент на временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович.

Топ лучших боксёров UFC:

1. Пётр Ян;

2. Макс Холлоуэй;

3. Конор Макгрегор;

4. Дастин Порье;

5. Джек Делла Маддалена;

6. Илия Топурия;

7. Брэндон Морено;

8. Хорхе Масвидаль;

9. Адриан Янез;

10. Исраэль Адесанья;

11. Стипе Миочич;

12. Келвин Каттар;

13. Александр Волкановски;

14. Холли Холм;

15. Сергей Павлович;

16. Шон О'Мэлли.