UFC включила в список лучших боксёров лиги двух российских бойцов

На официальном YouTube-канале UFC несколько дней назад вышел ролик под названием «Лучшие боксёры UFC», в который были также включены два российских бойца — бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян и экс-претендент на временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович.
Топ лучших боксёров UFC:
1. Пётр Ян;
2. Макс Холлоуэй;
3. Конор Макгрегор;
4. Дастин Порье;
5. Джек Делла Маддалена;
6. Илия Топурия;
7. Брэндон Морено;
8. Хорхе Масвидаль;
9. Адриан Янез;
10. Исраэль Адесанья;
11. Стипе Миочич;
12. Келвин Каттар;
13. Александр Волкановски;
14. Холли Холм;
15. Сергей Павлович;
16. Шон О'Мэлли.