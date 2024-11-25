Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC включила в список лучших боксёров лиги двух российских бойцов

UFC включила в список лучших боксёров лиги двух российских бойцов
Аудио-версия:
Комментарии

На официальном YouTube-канале UFC несколько дней назад вышел ролик под названием «Лучшие боксёры UFC», в который были также включены два российских бойца — бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян и экс-претендент на временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) Сергей Павлович.

Топ лучших боксёров UFC:

1. Пётр Ян;
2. Макс Холлоуэй;
3. Конор Макгрегор;
4. Дастин Порье;
5. Джек Делла Маддалена;
6. Илия Топурия;
7. Брэндон Морено;
8. Хорхе Масвидаль;
9. Адриан Янез;
10. Исраэль Адесанья;
11. Стипе Миочич;
12. Келвин Каттар;
13. Александр Волкановски;
14. Холли Холм;
15. Сергей Павлович;
16. Шон О'Мэлли.

Материалы по теме
Такой Пётр снова станет чемпионом. Ян вернулся и готов мстить обидчикам
Такой Пётр снова станет чемпионом. Ян вернулся и готов мстить обидчикам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android