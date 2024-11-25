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«В этом не было нужды». Усик — о том, чувствовал ли он, что мог травмировать Фьюри

«В этом не было нужды». Усик — о том, чувствовал ли он, что мог травмировать Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, чувствовал ли он, что мог нанести экс-обладателю титула WBC в тяжёлом весе британцу Тайсону Фьюри повреждение в поздних раундах.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Я не хотел его травмировать, поскольку знаю, что такое бокс. После поединка он вернётся к своей семье. Поэтому не было необходимости его бить», — приводит слова Усика портал Bad Left Hook.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Усиком состоялся 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш между боксёрами состоится 22 декабря.

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