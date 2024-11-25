Рафаэль Физиев поделился информацией о своём возвращении в октагон

Топовый азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев заявил, что получил новый поединок и в скором времени вернётся в октагон.

«Прошло почти две недели с тех пор, как я принял бой и соперника. Всё ещё жду ответа. Не могу дождаться, когда снова окажусь в октагоне, слишком долго ждал», — написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Рафаэль Физиев встретился с польским бойцом Матеушем Гамротом. Их бой стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 23 сентября 2023 года. Поединок завершился победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить бой.