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Роган: те, кто считают, что бой Тайсон — Пол был постановочным либо глупы, либо пиаряться

Роган: те, кто считают, что бой Тайсон — Пол был постановочным либо глупы, либо пиаряться
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Известный комментатор UFC и стендап-комик американец Джо Роган поделился мнением о поединке между блогером Джейком Полом и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Разве бой Тайсона и Джейка не был потрясающим? Удивительно, что им заплатили столько денег за это. Думаю, $ 20 млн и $ 40 млн. По крайней мере, это те цифры, о которых я слышал. Рад, что Майк получил деньги и не пострадал. Я боялся, что это будет настоящий поединок и он получит травму. Любой, кто предполагает, что этот бой был постановочным либо глуп, либо хочет привлечь к себе внимание», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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