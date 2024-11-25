Из игры Hitman удалили персонажа Макгрегора из-за признания его виновным в изнасиловании

Разработчики игры Hitman: World of Assassination удалили персонажа бывшего чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора в связи с тем, что его признали виновным по делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба кампании IO Interactive, которой принадлежит игра.

«В свете недавнего решения суда в отношении Конора Макгрегора компания IO Interactive приняла решение прекратить сотрудничество со спортсменом, вступающее в силу немедленно. Мы относимся к этому вопросу очень серьёзно и не можем игнорировать его последствия. Соответственно, начиная с сегодняшнего дня, мы станем удалять весь контент с участием Макгрегора из наших магазинов», — сказано в пресс-релизе кампании.

Напомним, Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.