Деметриус Джонсон: Умар Нурмагомедов должен получить титульник. Он заслужил бой с Мерабом

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон считает, что топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов должен стать следующим соперником действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили.

«Умар вроде должен драться с Сонг Ядонгом. Хотя мне кажется, что Нурмагомедов должен получить титульник. Умар непобеждён, идёт на серии из шести побед в UFC. И он до сих пор не получил титульный шанс. Это просто сумасшествие. Умар заслужил бой с Двалишвили», — сказал Джонсон в видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Mighty.