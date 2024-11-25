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Деметриус Джонсон: Умар Нурмагомедов должен получить титульник. Он заслужил бой с Мерабом

Деметриус Джонсон: Умар Нурмагомедов должен получить титульник. Он заслужил бой с Мерабом
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон считает, что топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов должен стать следующим соперником действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили.

«Умар вроде должен драться с Сонг Ядонгом. Хотя мне кажется, что Нурмагомедов должен получить титульник. Умар непобеждён, идёт на серии из шести побед в UFC. И он до сих пор не получил титульный шанс. Это просто сумасшествие. Умар заслужил бой с Двалишвили», — сказал Джонсон в видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Mighty.

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