Рэпер поздравил Петра Яна с победой над Дейвисоном Фигейреду на своём концерте

Российский музыкальный исполнитель Денис Розыскул, выступающий под псевдонимом Kamazz, поздравил во время своего концерта бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна с победой над экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Петя, родной, мы тебя здесь все в Сморгони поздравляем с твоей победой. Поздравляем!», — сказал Денис. После он призвал фанатов, пришедших на концерт, также хором поздравить бойца.

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020 году завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.