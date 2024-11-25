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Леон Эдвардс: моя цель — вернуть титул. Собираюсь провести следующий бой летом 2025 года

Леон Эдвардс: моя цель — вернуть титул. Собираюсь провести следующий бой летом 2025 года
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс рассказал, что его главной целью на данный момент является завоевание чемпионского титула.

«Моя цель сейчас — вернуть титул. Я хотел бы снова стать чемпионом примерно в это же время в следующем году. Так что просто прокладываю путь. Я не проигрывал [до боя с Белалом Мухаммадом] уже около девяти лет. Так что мне пришлось привыкнуть к этому чувству. Кажется, я ненавижу проигрывать больше, чем люблю выигрывать. Сейчас с этим ничего нельзя сделать. Просто забудем об этом и оставим всё позади. Для меня важнее то, что будет дальше», — приводит слова Эдвардса портал BJ Penn.

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