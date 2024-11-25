Компания, организовавшая бой Тайсон — Пол, опровергла информацию о постановке

Промоутерская компания Most Valuable Promotions, которая организовывала бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, выпустила заявление, в котором опровергла обвинения в том, что поединок был постановочным.

«После широкого распространения некорректных и безосновательных заявлений, подрывающих целостность события Пол — Тайсон, мы хотели бы прояснить ситуацию относительно контрактных соглашений и характера боя.

Фальсификация профессионального боксёрского поединка является преступлением в США. Бой Пол – Тайсон был профессиональным поединком, санкционированным Департаментом лицензирования и регулирования штата Техас (TDLR). Оба бойца добросовестно показали свои лучшие способности с целью выиграть бой. Ни одному из бойцов не были предписаны никакие ограничения. Каждый боксёр мог использовать весь свой арсенал, чтобы выиграть бой. Любое соглашение, противоречащее этому, нарушало бы правила бокса TDLR.

Спортсмены и промоутеры должны терпеть бессмысленные комментарии, шутки и мнения. Однако предполагать что-то другое, помимо того, что бойцы приложили усилия, не только наивно, но и оскорбительно для работы, которую они вложили», — сказано в пресс-релизе компании.