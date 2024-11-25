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Тренер Джонса: Аспиналл не соперник для него. Джон побеждал и более сложных бойцов

Тренер Джонса: Аспиналл не соперник для него. Джон побеждал и более сложных бойцов
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Брэндон Гибсон, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса, не считает, что временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл является сложным соперником для его подопечного.

«У Джона отличная карьера в тяжёлом весе. Остаётся ещё много неизвестных в игре Джона, которые могут быть выгодны Аспиналлу. Однако и у самого Тома есть пробелы, которые нам на руку. К примеру, как Том чувствует себя в пятираундовом поединке? Как он выглядит в пятом раунде? Кроме того, на Тома будет оказываться серьёзное давление, чтобы он быстро одержал победу.

С учётом вышесказанного, Том не соперник для него. Мы уважаем каждого противника, но, как мне кажется, Джон побеждал и более сложных бойцов», — приводит слова Гибсона портал Bloody Elbow.

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