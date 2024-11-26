Артур Бетербиев обратился к своим фанатам насчёт возможного реванша с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев предложил своим подписчикам в социальной сети ответить, нужно ли ему проводить реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.

К моменту написания новости 86% подписчиков проголосовали за то, чтобы реванш состоялся. Соответственно, 14% проголосовали против.

Фото: Страница Бетербиева в социальных сетях

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории полутяжёлого дивизиона владельцем сразу шести титулов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).