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Артур Бетербиев обратился к своим фанатам насчёт возможного реванша с Дмитрием Биволом

Артур Бетербиев обратился к своим фанатам насчёт возможного реванша с Дмитрием Биволом
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев предложил своим подписчикам в социальной сети ответить, нужно ли ему проводить реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.

К моменту написания новости 86% подписчиков проголосовали за то, чтобы реванш состоялся. Соответственно, 14% проголосовали против.

Фото: Страница Бетербиева в социальных сетях

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории полутяжёлого дивизиона владельцем сразу шести титулов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).

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