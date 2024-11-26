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Шон О'Мэлли: Двалишвили полностью замкнулся в себе. Он боится Умара Нурмагомедова

Шон О'Мэлли: Двалишвили полностью замкнулся в себе. Он боится Умара Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли объяснил, почему действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг грузин Мераб Двалишвили не хочет драться с непобеждённым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мераб полностью замкнулся в себе и боится Умара. Он не хочет драться с Нурмагомедовым», — сказал О'Мэлли в видео, которое было опубликовано на YouTube-канале «Suga Sean O'Malley».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC 306, Двалишвили разделил октагон с Шоном О'Мэлли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского бойца.

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