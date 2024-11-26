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Магомед Анкалаев раскрыл, когда может состояться его бой с Перейрой

Магомед Анкалаев раскрыл, когда может состояться его бой с Перейрой
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Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), Магомед Анкалаев рассказал, что его бой с действующим обладателем титула UFC бразильцем Алексом Перейрой может пройти уже в мае.

«Перейра пока не дал согласия на бой, но рано или поздно это произойдет. Я думаю, что бой может состояться в мае», — приводит слова Анкалаева ТАСС.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев выиграл единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

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