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«Никто на этой планете не победил бы меня». Пимблетт — об Исламе Махачеве

«Никто на этой планете не победил бы меня». Пимблетт — об Исламе Махачеве
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Британский боец, выступающий в лёгком весе UFC, Пэдди Пимблетт заявил, что смог бы победить действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Я уважаю Ислама, он великий чемпион. Люди, вероятно, посмеются надо мной за эти слова, но, я знаю, что выиграл бы у него. Я не думаю, что какой-либо человек на этой планете смог бы победить меня», — сказал Пимблетт в подкасте Stillryan.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пимблетт разделил октагон с американцем Кингом Грином. Бой завершился победой ливерпульца удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее Пэдди Пимблетт ответил на вызов топового бразильского бойца UFC Ренато Мойкано.

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