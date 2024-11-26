Шамиль Газиев объяснил единственное поражение в карьере

Российский тяжеловес Шамиль Газиев (13-1), представляющий Бахрейн, объяснил единственное поражение в карьере от суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

«Самоуверенность. Неподготовленным вышел на бой. Я легко у всех выигрывал и думал, что тут тоже всё обойдется. Особо не тренировался. Совершил большие ошибки, а теперь буду проводить над ними работу и становиться лучше», — приводит слова Газиева MMA.Metaratings.ru.

Шамилю Газиеву 34 года. Боец выступает как профессионал с 2019 года, с 2023-го дерётся в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC on ABC 7, состоявшемся в августе, Газиев победил единогласным решением американца Дон'Тэйла Мэйса. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.