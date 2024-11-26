Инсайдер: бой Джарона Энниса и Вёрджила Ортиса находится в разработке

Поединок непобеждённых американских нокаутёров Джарона Энниса (33-0, 29 KO) и Вёрджила Ортиса-младшего (22-0, 21 KO) находится в разработке, сообщает авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль.

«По словам Golden Boy, начались переговоры с Matchroom Boxing о бое Вёрджила Ортиса и Джарона Энниса 22 февраля в карде Riyadh Season», — написал Рафаэль в социальной сети X (ранее Twitter).

Джарону Эннису 27 лет. Американец является обладателем титула IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), перешедшего к нему после ухода из дивизиона Теренса Кроуфорда.

Вёрджилу Ортису 26 лет. Большую часть карьеры американец провёл в полусреднем весе, однако из-за проблем с весогонкой вынужден был подняться в первый средний дивизион (до 69,9 кг) в 2024 году.