Фрэнсис Нганну оценил победу Джонса над Миочичем

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал победу действующего обладателя титула Джона Джонса над Стипе Миочичем.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 309 в ноябре и завершился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде.

«Великолепное выступление. Джон хорошо себя показал. Хотя стоит отметить, что Стипе продемонстрировал стойкость. Тот факт, что он вернулся после первого раунда, после такого граунд-энд-паунда… Это впечатляет. Хотя это не было сюрпризом, я знаю, насколько он жёсткий», — сказал Нганну в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.