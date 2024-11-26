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Фрэнсис Нганну оценил победу Джонса над Миочичем

Фрэнсис Нганну оценил победу Джонса над Миочичем
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал победу действующего обладателя титула Джона Джонса над Стипе Миочичем.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 309 в ноябре и завершился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде.

«Великолепное выступление. Джон хорошо себя показал. Хотя стоит отметить, что Стипе продемонстрировал стойкость. Тот факт, что он вернулся после первого раунда, после такого граунд-энд-паунда… Это впечатляет. Хотя это не было сюрпризом, я знаю, насколько он жёсткий», — сказал Нганну в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.

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