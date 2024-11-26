Рэмпейдж Джексон: Миочич — более тяжёлый вызов, чем Аспиналл

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Куинтон «Рэмпейдж» Джексон заявил, что считает бывшего соперника соотечественника Джона Джонса лучшим тяжеловесом на планете.

«Я чувствую, что, учитывая последнее выступление Джона Джонса, его не побьёт ни один тяжеловес на планете. Он утвердил себя в качестве одного из величайших бойцов, никакого неуважения к Аспиналлу. Аспиналл – великолепный боец, я его поклонник, но я считаю Миочича более тяжёлым вызовом, чем его», — сказал Джексон в интервью Ариэлю Хельвани.

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