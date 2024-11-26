Конор Макгрегор сделал заявление после признания его вины в изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал решение суда, ранее признавшего его виновным в деле об изнасиловании.

«Люди хотят ответа от меня, но мне нужно было время. Я знаю, что совершал ошибки. Шесть лет назад я не должен был отвечать на её провокации. Я должен был покончить с вечеринкой. Я не должен был изменять женщине, которую люблю больше всего на свете. Это целиком моя вина.

Как бы я ни сожалел о случившемся, всё произошедшее той ночью было по обоюдному согласию, все свидетели поклялись под присягой. Я поручил своим юристам подать апелляцию», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).