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Шамиль Газиев оценил шансы Волкова в реванше с Ганом

Шамиль Газиев оценил шансы Волкова в реванше с Ганом
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Российский тяжеловес Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, высказался о предстоящем реванше Александра Волкова и Сириля Гана, который состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Саша очень сильно набрал. Он стал крайне техничным и выносливым бойцом. Нас ждёт интересный бой. Не могу назвать фаворита. 50 на 50. Они не уступали первопроходцам, а проигрывали сильным бойцам UFC – из топ-5. Ган слаб в борьбе. И Джон Джонс использовал его слабые стороны, навязав свою работу», – приводит слова Газиева издание MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Волкова и Гана состоялся в июне 2021 года на UFC Fight Night 190 и завершился победой француза единогласным решением.

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