«Мои реванши заканчиваются одинаково». Фьюри опубликовал фото перед боем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри продолжает подготовку к реваншу с украинцем Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мои реванши заканчиваются одинаково», — написал Фьюри в социальных сетях, опубликовав фото из зала.

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся в 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Тони Беллью сказал, как закончится реванш Усика и Фьюри.

Материалы по теме Тони Беллью сказал, как закончится реванш Усика и Фьюри

Усик и Фьюри — история бокса. И вот почему