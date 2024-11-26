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Чимаев — о победе над Уиттакером: жалко пацана, ремонтировать его надо

Чимаев — о победе над Уиттакером: жалко пацана, ремонтировать его надо
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Непобеждённый средневес UFC Хамзат Чимаев высказался о досрочной победе над австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером, поединок с которым состоялся на турнире UFC 308 в октябре.

Напомним, Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде, сломав Уиттакеру челюсть.

«Я уже знал, что у него что-то сломано. В бою что-то хрустело. Не знаю, жалко пацана. Что сказать? Ремонтировать его надо. После боя мы не виделись. Мы хотели, пытались его найти, руку пожать. Но что-то не увидели его», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

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