Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев ответил, волнуется ли перед боями

Хамзат Чимаев ответил, волнуется ли перед боями
Комментарии

Непобеждённый средневес UFC Хамзат Чимаев высказался о своём психологическом состоянии перед выступлениями.

«Единственное волнение, которое у меня есть перед боем, это почему я не волнуюсь, как другие (улыбается). Нет такого чувства, как у других. Наверное, это и к лучшему. Всевышний дал, чтобы чувствовал себя комфортно.

Даже на улице, если перепалка начиналась, не было такого, что я думал, что меня побьют или что-то такое… Думаю просто, как выиграть. Хорошо, что есть такой спорт [MMA]. Для таких ребят, как я, это отличный вариант выходить с улицы», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

Материалы по теме
Чимаев — о победе над Уиттакером: жалко пацана, ремонтировать его надо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android