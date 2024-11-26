Хамзат Чимаев ответил, волнуется ли перед боями

Непобеждённый средневес UFC Хамзат Чимаев высказался о своём психологическом состоянии перед выступлениями.

«Единственное волнение, которое у меня есть перед боем, это почему я не волнуюсь, как другие (улыбается). Нет такого чувства, как у других. Наверное, это и к лучшему. Всевышний дал, чтобы чувствовал себя комфортно.

Даже на улице, если перепалка начиналась, не было такого, что я думал, что меня побьют или что-то такое… Думаю просто, как выиграть. Хорошо, что есть такой спорт [MMA]. Для таких ребят, как я, это отличный вариант выходить с улицы», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.