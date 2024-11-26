Чимаев заявил, что задумывался об отказе от боя с Усманом на UFC 294

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев признался, что не уверен в том, что сразится с нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом.

Напомним, поединок Усмана и Чимаева состоялся на на турнире UFC 294 в октябре 2023 года и завершился победой уроженца Чечни раздельным судейским решением.

«Я не такой человек, который любит говорить: «У меня это было, то было». Проблемы могут быть и у моего соперника тоже какие-то. Было такое, температура… Мы даже задумывались не выходить, но у меня большой простой был, год не дрался. И я так задумал: «Зайду, быстро задушу». Не получилось, но, слава богу, выиграли», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.